Patrick Martina torna nel suo Fabbrico. Vianese, ai saluti Palmiero e Bandaogo

Colpo del Fabbrico per la prossima Eccellenza. Ecco Patrick Martina, che ritorna in biancoazzurro dopo un biennio trascorso alla Poggese. È originario proprio di Fabbrico ed è un attaccante del 1996.

Poi due permanenze: restano Denis Minelli, attaccante del 2003, e Alessio Andolina, difensore del 2004. Giuseppe Palmiero, difensore del 2001, lascia la Vianese e giocherà sempre in Eccellenza ma nel modenese, al Terre di Castelli.

Non è l’unica partenza da Viano: saluta anche Abdoul Fatahou Bandaogo. Centrocampista fisico classe 1991, ha esperienza e qualità: giocherà al Fiorenzuola, sceso in Eccellenza e deciso a risalire. In Promozione colpo all’insegna della linea verde per il Baiso/Secchia: preso Luca Caselli, attaccante mancino del 2007 cresciuto nel vivaio dell’Atletic Progetto Montagna. Con un emozionante video sui social il Bibbiano/San Polo ha salutato il centrocampista e capitano Daniele Benassi, classe 1989 che dopo sei anni giocherà altrove.

In Prima categoria altro innesto per il Quattro Castella con Filippo Paterlini, difensore del 2000 reduce dai due trofei vinti col Celtic Cavriago.

In Seconda categoria altre quattro riconferme alla Virtus Bagnolo. Resta il difensore centrale Paolo Iotti, classe 2004, il terzino Davide Montanari, classe 2004, e due centrocampisti che sono Giacomo Bucci (sempre 2004) e Davide Pagliani (1994). Per lui sarà la decima stagione in gialloblù.