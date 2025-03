Patrioti e antifascisti, domenica di tensioni. Il collettivo Rabun scrive a tutte le scuole

Manifestazione e contromanifestazione. Si preannuncia una domenica non facile – sul piano della gestione dell’ordine pubblico – quella del 30 marzo. Da una parte, con lo slogan "Riprendersi Reggio", scenderanno in strada CasaPound e Rete dei Patrioti. "Reggio Emilia non merita che si usi la scusa dell’antifascismo per nascondere sotto al tappeto gli evidenti problemi che affliggono la città. Nelle nostre manifestazioni,non siamo mai stati fautori di problemi, cosa che invece non può essere sostenuta dell’antifascismo militante".

Una presenza, quella dell’estrema destra, che spinge a scendere in piazza anche i partiti della sinistra. Intanto il coordinamento studentesco Rabun di Reggio Emilia ha scritto e inviato a tutte le scuole, perché la sottoscrivano, "una lettera aperta antifascista in un periodo in cui l’estrema destra cerca sempre più di prendere spazio all’interno della città".