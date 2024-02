Patrizia Liquidara in parole e note. La intervista Francesco Merli La cantautrice Patrizia Laquidara sarà ospite al Binario 49 per presentare il suo ultimo libro 'Ti ho vista ieri'. Il romanzo racconta un'infanzia degli anni Settanta in Italia, attraverso i ricordi di una bambina che viaggia per il paese. Laquidara curerà anche le letture e gli accompagnamenti musicali durante l'evento.