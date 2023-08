Patrizia Martini rimette la delega regionale al dipartimento equita sociale e disabilità

Il partito di Giorgia Meloni perde i pezzi a Reggio. Oltre alle dimissioni di Eboli, Fratelli d’Italia ha dovuto incassare anche quelle di Patrizia Martini che ha lasciato l’incarico di responsabile provinciale e regionale del dipartimento di equità sociale e disabilità. L’ex docente – che ha dovuto lasciare l’insegnamento dopo aver perso la vista, e da allora si batte con coraggio per l’abbattimento delle barriere architettoniche – originaria di Modena, ma da tempo residente nella nostra città ha lasciato per divergenze con il direttivo nazionale, specificatamente nel suo ambito di competenza. E in particolare con la visione politica del neo responsabile nazionale delle disabilità Antonio Guidi (ex ministro della famiglia nel Governo Berlusconi) che ha ereditato di recente la carica da Alberto Torreggiani (figlio di Pierluigi, il gioielliere ucciso dai terroristi Pac). Martini (nella foto) – che cercata varie volte ieri dal Carlino, non ha mai risposto al telefono – non era in linea con le linee guida e non si sentiva coinvolta, così ha preferito rassegnare le dimissioni. Martini però non ha comunque lasciato il partito e ha assicurato ai vertici provinciali il proprio impegno per le prossime elezioni amministrative qualora ci fosse bisogno. Sicuramente, quello di Martini è un profilo che potrebbe essere inserito in una lista di candidati al Consiglio Comunale, a maggior ragione ora che è sgravata da impegnativi ruoli provinciali e regionali.

Al momento sia le cariche di Eboli sia quelle di Martini sono vacanti. Tra dieci giorni Fratelli d’Italia convocherà un direttivo e sul tavolo ci saranno anche le nuove nomine.

dan. p.