Patrocinio contro Cossetto. È polemica

“Norma Cossetto, utilità e mito di una falsificazione storica”. Il titolo è esaustivo e con questa premessa oggi si terrà un incontro al Centro sociale Gatto Azzurro alle 21. La relatrice sarà Claudia Cernigoi, che si è occupata per decenni del confine orientale scrivendo una serie di testi di ricerca. Il Comune, che nel maggio del 2021 ha deliberato di intitolare una vita alla vittima delle Foibe (dopo aspre polemiche politiche), ora ha deciso di patrocinare la serie di eventi nel centro sociale tra cui anche la serata di oggi. Non mancano le voci di dissenso, tra cui quella di Alessandro Casolari di Fratelli d’Italia: "Siamo costretti a constatare mestamente la persistenza di atteggiamenti riduzionisti (o forse addirittura negazionisti) nella nostra città, palesati dall’organizzazione di un incontro pubblico dal titolo eloquente. Un titolo che richiama le polemiche strumentali orchestrate dopo che il Consiglio Comunale si decise a votare l’intitolazione di una via alla Medaglia d’Oro al Merito Civile conferita dal Presidente della Repubblica Carlo Azelio Ciampi a Norma Cossetto, Martire d’Italia trucidata dai partigiani comunisti titini. In tale occasione vennero addirittura messi in dubbio i requisiti per l’attribuzione della M.O.M.C., la cui fondatezza venne peraltro confermata dagli organi competenti del Governo Draghi. Tra l’altro ne approfittiamo per ricordare che la Giunta comunale, in particolare l’Assessore De Franco, non hanno, inspiegabilmente, ancora provveduto ad alcuna intitolazione. Ma ciò che ci stupisce e ci preoccupa è la presenza del Comune di Reggio Emilia tra gli organizzatori dell’evento, come specificato nel sito ufficiale".