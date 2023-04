Patteggia quattro mesi per la droga

Ha patteggiato quattro mesi, venti giorni e 1.400 euro di multa, con pena sospesa, Mezgane Bilal, 25 anni, residente nella provincia di Modena. Il tutto all’esito della direttissima di fronte al giudice Sarah Iusto. Il giovane, difeso dall’avvocato Alessandro Magnano del foro di Reggio, era stato sottoposto all’obbligo di firma (Il pubblico ministero aveva chiesto i domiciliari). Bilal era stato fermato il 23 marzo dalle volanti della polizia impegnate in un posto di blocco in via Pasteur a Reggio (Il nome che prende la via Emilia in direzione Modena). Dai controlli di routine, era emerso dalla banca dati che l’uomo avesse avuto un qualche precedente. All’approfondimento dei controlli sull’auto, erano stati rinvenuti 87,48 grammi di marijuana e 18,27 grammi di hashish, oltre a tre bilancini di precisione e materiale per il confezionamento di dosi. "Ho un lavoro da tempo e faccio uso di droga solo a livello personale – aveva raccontato nell’interrogatorio –. Ogni tanto ne cedo agli amici a un prezzo di acquisto per fare loro un favore". Venerdì, come detto, la prosecuzione della prima udienza, sempre davanti al giudice Iusto, dove il 25enne ha deciso di patteggiare la pena di cui sopra.

***

Intanto nei giorni scorsi la polizia è intervenuta in un bar della zona di Rivalta, per controllare alcuni avventori a seguito di segnalazioni circa il possibile uso di sostanze stupefacenti. Il controllo consentiva di identificare 15 persone e rinvenire in corrispondenza della sala biliardo, occultati in una scatola, numerosi involucri vuoti riconducibili al confezionamento di stupefacente nonché la presenza di un bilancino di precisione con evidenti tracce di marijuana. Non essendo possibile stabilire a chi appartenesse la scatola, il materiale ritrovato veniva sequestrato a carico di ignoti.