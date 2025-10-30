Pattinaggio Albinea sfiora il podio mondiale

Gli speculatori
CronacaPattinaggio Albinea sfiora il podio mondiale
30 ott 2025
CLAUDIO LAVAGGI
Cronaca
A Pechino le juniores dello Skating club si piazzano al 4° posto. Il presidente Silingardi: "Non siamo stati molto fortunati"

La squadra juniores dello Skating club Albinea che ha preso parte e ben figurato ai mondiali di Pechino. In seconda fila, da sinistra: Rachele Bursi, Alessia Grillenzoni, Emma Caroli, Carlotta D’Andrea, Laura Molendi, Margot Arlotti, Silvia Lopez, Angelica Cangiano, Marzia Benevelli, Alessia Cangiano, Gloria Basiricò, Chiara Orlandini, Giorgia Braglia, Ilaria Montermini. In prima fila, da sinistra: Asia Penzone, Annalisa Casini, Ludovica Malvolti, Anna Faragò, Elisabetta Bertolotti, Giulia Caravita.

Forse si ambiva a qualcosina in più, forse quel di più ci poteva anche stare, visto che a un mondiale di pattinaggio Show & Precision… è meglio come immagine internazionale che il podio non sia tutto italiano, ma si possa dar lustro anche a un’altra scuola.

E così lo Skating Club Albinea, ai mondiali di Pechino che si concludono oggi, è arrivata quarta nella gara riservata alle juniores: prima Bologna (punti 66,96), davanti alle venete del Royal Eagles (58,56), il team argentino Roller Dreams (58,20), Albinea con 54,56, le argentine del Vanguardia (47,01) e le acerbe ragazza di casa, le cinesi di Zhuai (16,20), lontane dagli standard.

"La classifica poteva essere appena diversa, ma accettiamo il responso dei giudici – dice il presidente Gianluca Silingardi - però non siamo stati fortunati. Intanto le ragazze sono entrate per prime e questo non aiuta, per di più dopo una ventina di minuti rispetto all’orario stabilito, perché l’organizzazione aveva pulito la pista a metà. Quindi sono entrate, uscite e rientrate: mantenere la concentrazione non è stato facile, anche se credo che poi abbiano fatto bene. Quarto posto onorevole e non poi così lontano dal podio. Ora quattro giorni di ferie e poi si torna in Italia e si ricomincia".

Lo Skating Albinea portava il numero "The Brave", Ribelle, sul tema della principessa Merida. "Io sono molto soddisfatta di tutto – dice il tecnico Giovanna Galuppo – le ragazze hanno offerto una prova tecnica molto valida anche sotto il punto di vista dell’interpretazione, sfruttando una pista grande, ma anche un po’ faticosa. Gareggiare a livello mondiale è sempre cosa bella e qui il soggiorno è stato confortevole. Fossimo uscite per ultime, chissà, ma non recrimino assolutamente nulla, è solo questione di fortuna al sorteggio".

Claudio Lavaggi

