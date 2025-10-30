Pattinaggio Albinea sfiora il podio mondiale

Forse si ambiva a qualcosina in più, forse quel di più ci poteva anche stare, visto che a un mondiale di pattinaggio Show & Precision… è meglio come immagine internazionale che il podio non sia tutto italiano, ma si possa dar lustro anche a un’altra scuola.

E così lo Skating Club Albinea, ai mondiali di Pechino che si concludono oggi, è arrivata quarta nella gara riservata alle juniores: prima Bologna (punti 66,96), davanti alle venete del Royal Eagles (58,56), il team argentino Roller Dreams (58,20), Albinea con 54,56, le argentine del Vanguardia (47,01) e le acerbe ragazza di casa, le cinesi di Zhuai (16,20), lontane dagli standard.

"La classifica poteva essere appena diversa, ma accettiamo il responso dei giudici – dice il presidente Gianluca Silingardi - però non siamo stati fortunati. Intanto le ragazze sono entrate per prime e questo non aiuta, per di più dopo una ventina di minuti rispetto all’orario stabilito, perché l’organizzazione aveva pulito la pista a metà. Quindi sono entrate, uscite e rientrate: mantenere la concentrazione non è stato facile, anche se credo che poi abbiano fatto bene. Quarto posto onorevole e non poi così lontano dal podio. Ora quattro giorni di ferie e poi si torna in Italia e si ricomincia".

Lo Skating Albinea portava il numero "The Brave", Ribelle, sul tema della principessa Merida. "Io sono molto soddisfatta di tutto – dice il tecnico Giovanna Galuppo – le ragazze hanno offerto una prova tecnica molto valida anche sotto il punto di vista dell’interpretazione, sfruttando una pista grande, ma anche un po’ faticosa. Gareggiare a livello mondiale è sempre cosa bella e qui il soggiorno è stato confortevole. Fossimo uscite per ultime, chissà, ma non recrimino assolutamente nulla, è solo questione di fortuna al sorteggio".

Claudio Lavaggi