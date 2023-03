Patto anti-abusi, niente sussidi a chi lavora

Un accordo con gli enti gestori dell’accoglienza a Reggio Emilia in modo da evitare che vi siano abusi e irregolarità nel percepire i sostentamenti messi a disposizione dallo Stato. E’ stato formalizzato ieri in Prefettura, tra il prefetto Iolanda Rolli e il presidente del Consorzio ‘Oscar Romero’, Valerio Maramotti, in rappresentanza del raggruppamento temporaneo di imprese che gestisce i Centri di accoglienza straordinaria (denominato ’Cas’), dedicati ai richiedenti asilo (comprende le cooperative Dimora d’Abramo, L’Ovile, Madre Teresa, La Vigna, Papa Giovanni XXIII e il CEIS).

Secondo le disposizioni di legge, infatti, solo i richiedenti che siano effettivamente in stato di bisogno e privi di qualsiasi forma di sostentamento possono accedere alle forme di accoglienza per i diretti interessati e i loro famigliari. Soprattutto la Prefettura vuole evitare, con questo accordo, il ripetersi di situazioni di irregolarità già accertate nei tempi passati.

"Con questo accordo – ha evidenziato il prefetto – vogliamo gettare le basi per evitare di trovarci di nuovo in una situazione di diffusa irregolarità come quella riscontrata un paio di anni fa, e la realizzazione di questo obiettivo non può che passare attraverso la responsabilizzazione degli ospiti sul rispetto del requisito reddituale, favorendo le dimissioni volontarie al posto di quelle dovute ai provvedimenti di revoca".

Le cooperative, oltre a ‘censire’ gli ospiti, in modo da avere una fotografia chiara sul loro effettivo stato d’indigenza, dovranno sensibilizzare i beneficiari sul rispetto della legge e segnalare alla prefettura ogni informazione rilevante sulla loro situazione lavorativa, accompagneranno il percorso di dimissioni volontarie, che dovranno avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della prima busta paga o, se posteriore, di 60 giorni dalla stipula del contratto di lavoro.

"L’accordo è frutto di un lungo confronto e una proficua collaborazione tra noi enti gestori e la prefettura – ha sottolineato Maramotti -. Il lavoro per i migranti, d’altronde, è sempre stato uno dei punti più qualificanti del nostro sistema di accoglienza e lo abbiamo sempre considerato elemento di grande importanza nel percorso di inserimento sociale e di integrazione delle persone ospitate".

"Quella di Reggio – conclude il prefetto – è una realtà socio-economica particolarmente vivace, caratterizzata da una domanda di lavoro che permette ai richiedenti protezione internazionale di trovare occupazione anche a pochi mesi dal loro arrivo, iniziando un percorso che porta all’indipendenza economica. È quindi essenziale garantire che i centri di accoglienza siano dedicati esclusivamente a coloro che non hanno mezzi sufficienti di sussistenza, non solo per evitare indebite erogazioni di denaro pubblico, ma anche per non snaturare la funzione di quelle misure".