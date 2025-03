Patto con l’agricoltura per salvare api e farfalle

Un patto con le aziende agricole dell’Appennino per tutelare gli impollinatori selvatici, come api e farfalle, e le produzioni agroalimentari. In questi anni gli impollinatori selvatici sono in grande sofferenza e questo può avere un impatto negativo anche sulla filiera agroalimentare: dai prati per il Parmigiano Reggiano alle produzioni frutticole della Regione. Nell’Appennino reggiano i risultati delle attività di monitoraggio inducono ad alcune riflessioni e ad intraprendere azioni concrete a favore di questi impollinatori.

Per contrastarne il declino sono in atto misure di conservazione che, al momento, coinvolgono ben 64 aziende e quasi 70 ettari di superficie agricola. Il progetto, coordinato dal Parco nazionale Appennino tosco-emiliano, vede coinvolti altri nove partner distribuiti tra Toscana, Marche e Lazio.

"Un clima che cambia è un problema per gli impollinatori come per noi – spiega Giovanni Carotti, entomologo del Parco nazionale dell’Appennino – poche piante si auto-impollinano, per cui l’impollinazione dipende in gran parte dal vento, dall’acqua o dagli animali. Gli insetti impollinatori rappresentano una componente chiave per la riproduzione vegetale e per la biodiversità globale. Ecco perché è necessario fornire servizi vitali alle colture e alle piante selvatiche. Il loro declino è preoccupante: l’impollinazione salva la produzione agricola. Tutti gli insetti sono a rischio a causa di infestanti come zanzare e cimici". Margherita Coviello, giovane entomologa che collabora con il Parco, spiega: "Stiamo posizionando sul territorio nidi per gli impollinatori. Si tratta di strutture in legno con fori di vario diametro. Per ora ne abbiamo posizionati circa 160. Stiamo proponendo alle aziende agricole la stipula di ’patti’ e ’accordi di custodia’ grazie ai quali la tutela degli impollinatori viene ritenuta importante. Questi accordi riguardano la semina di specie appetibili per gli impollinatori e l’installazione di bee hotel, lo sfalcio ritardato: azioni per le quali sono previsti indennizzi congrui al valore del servizio".

Il Parco Nazionale dell’Appennino, in ottemperanza alla Direttiva Impollinatori del Ministero dell’Ambiente, continua nel frattempo a monitorare gli impollinatori per valutare anche l’efficacia delle azioni fin qui intraprese.

Settimo Baisi