Patto d’amicizia Reggio-Melitopol. Al sindaco della città ucraina verrà donato il Primo Tricolore

Reggio firmerà una dichiarazione di solidarietà e amicizia con la città ucraina di Melitopol alla quale verrà consegnato il Primo Tricolore.

Il 28 settembre è previsto a Reggio l’incontro tra i due sindaci Luca Vecchi e Ivan Fedorov (foto). Quest’ultimo venne sequestrato dalle forze militari russe l’11 marzo 2022, due settimane dopo l’inizio della guerra; poi venne liberato dopo sei giorni di prigionia anche per merito di una protesta di duemila cittadini ucraini che scesero in piazza nella città occupata per chiederne il rilascio.

Da allora Melitopol (il distretto più grande della regione di Zaporizhzhia) che si trova nella regione è una ‘città in esiliò e Fedorov è andato a ritirare a Strasburgo il Premio Sakharov conferito dal Parlamento Europeo al popolo ucraino per la libertà di pensiero.

Reggio Emilia e Melitopol erano già collegate nella Rete Intercultural Cities del Consiglio d’Europa e si avviano ora a definire un patto di solidarietà e amicizia per forme di collaborazione nel processo di ricostruzione in Ucraina, che vedrà in prima fila i Paesi dell’Unione Europea. Inoltre le due realtà intrecceranno rapporti sull’educazione, sul settore agricolo e meccanico con l’interazione tra imprenditori reggiani e ucraini, nonché quello socio-sanitario.

Dopo il rilascio di Fedorov, il sindaco Vecchi lo contattò in videoconferenza con la promessa di rivedersi presto e di persona.

L’occasione è arrivata e giovedì prossimo Fedorov col suo vicesindaco Mykhailo Semikin saranno in Italia per visitare Reggio Emilia (unica tappa della loro missione).

A mezzogiorno, durante una conferenza stampa, sigleranno il patto.

Poi in sala del Tricolore, Vecchi donerà a Fedorov una copia del vessillo nazionale. In programma anche un incontro, riservato su invito, al Teatro Valli al quale prenderanno parte vertici istituzionali del Comune e della Regione, ma anche associazioni, fondazioni, centri di ricerca e organizzazioni della società civile.