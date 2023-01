Patto per il suolo: dalla Montagna del latte alla ’cattura’ del carbonio

Un patto per il suolo. E’ stato sottoscritto il protocollo di intesa tra quattro enti per una governance sostenibile per il territorio con buone pratiche di gestione agricola. L’intesa è stata siglata da Consorzio di Bonifica Emilia Centrale, Consorzio Bonifica Burana, Parco Nazionale dell’Appennino tosco emiliano, Centro ricerche produzioni animali aree rurali di Reggio, Modena e Parma.

Tra i futuri impegni e progetti, la cattura e stoccaggio di carbonio con la rigenerazione dei suoli e il reperimento di risorse per attuare la Green Communities all’interno de La Montagna del Latte".

s.b.