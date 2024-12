Patto per la Casa: "Aliquota Imu allo 0,5%"

Agevolazioni ai cittadini anche a Casalgrande nell’ambito del ‘Patto per la casa Emilia Romagna’. La Regione promuove un programma casa con il duplice obiettivo di favorire l’immissione di nuovi alloggi sul mercato della locazione attraverso il riuso del patrimonio abitativo non utilizzato e incentivare la formazione di soggetti in grado di gestire la locazione di detti alloggi. Il Comune di Casalgrande ha intanto previsto un’aliquota agevolata Imu pari allo 0,5% a favore di coloro che metteranno a disposizione del programma regionale i fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze che saranno locate, per mezzo di Acer di Reggio, mediante contratti concordati.

Un patto che va a sommarsi al progetto già attivo ‘abitare supportato’. Si tratta di una convenzione con Acer per reperire alloggi sul mercato privato e sublocarli ad inquilini designati dal servizio sociale Unione.

L’assessore alle politiche sociali e abitative di Casalgrande Marco Cassinadri (foto) ha spiegato che con il rilancio di "queste opportunità si cerca di aumentare la disponibilità di immobili a favore di famiglie fragili a cui l’amministrazione pone un occhio di riguardo".

"È importante ricordare la formalizzazione di un accordo-contratto fra famiglia, servizi e Acer – aggiunge – il monitoraggio costante della situazione e comunque nelle fasi critiche della famiglia, sostenerla e non lasciare accumulare morosità I vantaggi per i proprietari sono i pagamenti sicuri, in quanto sarà direttamente Acer ad accreditare l’affitto ogni mese".

Matteo Barca