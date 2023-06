Pattuglia al mercato del giovedì "Due agenti pronti all’ascolto"

di Francesca Chilloni

Una pattuglia fissa al mercato del giovedì, dalle ore 11 alle 12, a Calerno, frazione non solo delicata per quanto riguarda la sicurezza stradale ma anche vessata da episodi di criminalità - micro e macro -, vandalismi e degrado urbano. È quanto promesso in maggio dal comandante della Polizia Locale Davide Grazioli e dall’assessore alla sicurezza Fabrizio Ferri nell’incontro con i cittadini al Mavarta, ed ora è stato attuato. La stessa cosa al mercato del giovedì a Sant’Ilario. "Gli agenti - spiegano di due - saranno a disposizione dei cittadini per raccogliere segnalazioni, richieste o qualsiasi altro tipo di comunicazione". La presenza degli agenti, oltre ad essere di simbolica vicinanza alle persone, rappresenterà un’opportunità di dialogo e di intervento rapido sulle problematiche che via via si presenteranno e che avevano portato - dopo una gravissima aggressione da parte di rom ubriachi ad un carabiniere in pensione - alle proteste coagulate attorno al Comitato Orgoglio Margheritino. "Abbiamo pensato di andare incontro al cittadino – ha spiegato Grazioli – considerando che Calerno è decentrata e non tutti hanno i mezzi o la possibilità di recarsi presso i nostri uffici. Il risultato della prima giornata è stato davvero buono, con i cittadini che sono stati anche incuriositi dalla presenza della pattuglia e hanno reagito positivamente". "È un mezzo efficace per offrire un servizio preciso, puntuale e capillare, che va incontro alle esigenze della comunità", aggiunge Ferri. Grazie alla Polizia locale che ha operato in sinergia con i carabinieri sono stati arrestati i due malviventi che avevano rapinato la farmacia di Calerno.