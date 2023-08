Pattume lasciato in strada Borghi si arrabbia e lo raccoglie

Rifiuti abbandonati accanto ai cassonetti: il sindaco di Viano interviene per recuperarli e portarli al centro di raccolta. Il primo cittadino Nello Borghi ha ‘riempito’ un camioncino di immondizia dopo la pulizia compiuta nell’area destinata ai contenitori della spazzatura di Viano. Un’operazione eseguita direttamente dal sindaco in questo periodo di assenza dei cantonieri comunali.

"Ho deciso di recuperare molti rifiuti lasciati, negli ultimi due-tre giorni, vicino ai cassonetti nelle quattro piazzole di Viano capoluogo – dice Borghi –. Ero molto arrabbiato per questi comportamenti incivili e ho quindi deciso di intervenire subito. Ho utilizzato il camioncino abitualmente usato dai nostri dipendenti, in questi giorni temporaneamente assenti. Il mezzo, al termine dell’attività di pulizia, era colmo di rifiuti abbandonati".

Il sindaco ha perfino trovato dei materiali edili e pure tre stendini. "Ho portato tutto al centro di raccolta per l’adeguato smaltimento", sottolinea amareggiato Nello Borghi. "Credo che qualcuno, più di uno, si dovrebbe vergognare per queste azioni ai danni della nostra comunità – evidenzia il sindaco –. Purtroppo queste situazioni sono frequenti nel nostro territorio. I responsabili non sono solo cittadini residenti nel vianese, ma provengono perfino dai comuni vicini dove è in funzione il sistema del ‘porta a porta’".

Il sindaco nel passato aveva segnalato con indignazione altri episodi simili di abbandono rifiuti vicino ai cassonetti. Recentemente aveva denunciato la presenza di rifiuti ingombranti nella piazzola dei ‘tornanti’ nella frazione di Regnano.

"Ricordo che è possibile usufruire del servizio gratuito del ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti", osserva il sindaco. Borghi, il giorno prima di pulire le piazzole, con il mezzo del Comune aveva anche svuotato i cestini pieni di rifiuti.

