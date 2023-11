Patxi Montero e Luca Favoni fanno dialogare le viole

La rassegna Soli Deo Gloria propone stasera alle 21 un concerto alla chiesa di Santo Stefano, in via Emilia Santo Stefano a Reggio, con Patxi Montero e Luca Favoni in "La Conferenze.

Dialogo fra due viole da gamba", con brani di Sainte Colombe, Joseph Bodin de Boismortier, Marin Marais. Montero è nato a Pamplona e da oltre vent’anni è violinista principale dell’orchestra Europa Galante. E’ titolare della cattedra di viola da gamba al Conservatorio di Parma. Favoni ha iniziato lo studio della viola da gamba nel 2010 al Conservatorio "Gioachino Rossini" di Pesaro.