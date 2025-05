Paullo in lutto per ‘Bacco’ Conconi: aveva 61 anni

Grande dolore a Paullo per la morte del 61enne Roberto Conconi. Il decesso è avvenuto all’ospedale di Castelnovo Monti. Roberto, noto come ‘Bacco’, da tanti anni lottava con gravi problemi di salute. Conconi viveva a Paullo dove aveva a lungo lavorato come artigiano: realizzava attrezzi e utensili in legno, esperto dell’incisione di oggetti per la cucina. Con il suo banchetto partecipava alle fiere e ai mercati. "Roberto aveva tanta fantasia e negli ultimi anni svolgeva la sua attività sulla carrozzina", dice la sorella Silvia. Tra gli anni ’80 e ’90 aveva precedentemente gestito una tabaccheria e cartoleria nella zona Peep di Castelnovo Monti. In seguito aveva anche gestito il rifugio di Pratizzano in Appennino assieme a Pietro Zobbi. Roberto in passato aveva pure ricoperto l’incarico di consigliere comunale a Casina. Fu inoltre attivo come volontario dell’Unione sportiva Ust Paullo.

Lascia la mamma Edmea, le sorelle Roberta, Silvia ed Elisa, i cognati, i nipoti, i pronipoti e gli altri parenti. Conconi ha sempre frequentato la parrocchia di Paullo. I funerali sono previsti per domani partendo alle 14.50 dalla casa del defunto per la vicina Pieve di Paullo in cui alle 15 sarà celebrata la Messa. La salma sarà poi accompagnata nel locale cimitero. Questa sera, alle 20.30, è in programma la recita del rosario nell’abitazione in cui è allestita la camera ardente. Molti i messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia del 61enne che chiede non fiori, ma opere di bene.

Matteo Barca