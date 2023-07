Paura a Novellara: bambino caduto nella pista da skate

Soccorsi mobilitati, l’altra sera, per un bambino di dieci anni che è rimasto ferito dopo una accidentale caduta in bici, avvenuta nell’area della pista da skate, all’interno del parco pubblico Augusto Daolio, in centro a Novellara. Il bambino era in compagnia di coetanei, accompagnati da alcuni genitori. Improvvisamente, forse dopo aver perso l’equilibrio, la bici è finita a terra, con il piccolo rovinato sulla stessa pista. Immediato l’allarme ai soccorsi, quando il bimbo è apparso dolorante, con ferite varie e un trauma cranico. Sono arrivati l’ambulanza della Croce rossa locale con il personale dell’automedica che, per fortuna, era proprio nella nuova vicina sede. Dopo le prime visite e controlli clinici, il bambino è stato accompagnato d’urgenza al Santa Maria Nuova di Reggio. Il più vicino ospedale di Guastalla, infatti, non è ancora attivo con il reparto di Pediatria. Il bambino ha riportato traumi vari ma non risulta essere in pericolo di vita. Non è la prima volta che sulla pista di quel parco accadono simili incidenti, sempre con minorenni coinvolti e rimasti feriti in modo serio.