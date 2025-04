Paura alla ‘Sfoglia’. Adolescente tenta rapina con una pistola giocattolo

"Era un adolescente di soli quindici anni. E aveva una pistola giocattolo che nemmeno si vedeva bene. Ecco, una cosa del genere ti fa venire da pensare su dove stiamo andando". Commenta con un pizzico di amarezza Simona Valeriani, titolare dell’attività ‘La Sfoglia’, noto e apprezzato punto vendita di pasta fresca.

Lo store e laboratorio di San Pellegrino è stato oggetto di un tentativo di rapina nella mattina di sabato. Nell’orario clou tra l’altro: circa le undici meno dieci di mattina. Un ragazzo reggiano, poi portato in caserma dai carabinieri, arrestato e tradotto al minorile di Bologna, ha tentato di portare via l’incasso proprio mentre l’attività della rivendita era nel pieno. A bloccarlo, sotto lo sguardo attonito e spaventato di due dipendenti, è stato il cliente che veniva servito in quel momento. "Per noi quel momento lì della mattina è molto trafficato, forse il più trafficato della settimana – racconta la titolare Valeriani –. Questo adolescente si è introdotto nel negozio con il volto travisato: cappellino a coprirlo, occhiali da sole, insomma non era riconoscibile. Dalla porta d’uscita si è avvicinato alla cassa per prelevare l’incasso, e aveva semi-nascosta anche una pistola giocattolo". A quel punto l’intervento istantaneo del cliente, "che ha accantonato in un angolo il ragazzo, lo ha proprio bloccato evitando il peggio e gli ha intimato di uscire dal locale – aggiunge la titolare –. Lo stesso ragazzo a quel punto non voleva uscire opponendo resistenza, ma fortunatamente, dopo la grande paura, è stato portato fuori".

A quel punto il colpevole del tentato assalto alla casa de ‘La Sfoglia’ non ha abbandonato il circondario come si aspettavano le persone presenti, ma è rimasto. Tanto che i carabinieri, subito chiamati dalle dipendenti della rivendita di pasta, in una quindicina di minuti erano già lì e sono intervenuti per bloccare il ragazzo e portarlo in caserma, dove l’attività ha sporto denuncia. Il ragazzo sarebbe stato poi tradotto a Bologna, ma una conferma diretta manca ancora, sia dai legali, sia dalla famiglia. "Questi episodi di sicuro non fanno lavorare bene e non fanno lavorare serenamente – spiega ancora Simona Valeriani –. Mi pare si sia davanti a una situazione complessa che riguarda un minore, quindi servono tutte le cautele del caso. Ma di sicuro colpisce l’orario della tentata rapina, ci si trova davanti a situazione che pensi non possano mai accadere. Non si riesce a stare più tranquilli". Sui rischi connessi alla sicurezza della zona, Valeriani tiene a precisare che "sono state prese decisioni negli anni per tutelare l’attività. Abbiamo delle telecamere e grazie a quelle immagini è stato possibile risalire precisamente all’identità del ragazzo. Certo – conclude –, furti e tentativi di furto li abbiamo avuti. Ma finora erano tutti episodi notturni".

red. cro.