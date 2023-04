Paura e danni a causa di una fitta grandinata

Un temporale ha interrotto o sospeso alcune delle iniziative che erano in corso per le celebrazioni dell’anniversario della Liberazione. Una perturbazione che non si è limitata a pioggia e vento, ma che in alcune zone della Bassa si è trasformata in grandine. I chicchi sono caduti in quantità tra la periferia di Reggio e Cadelbosco Sopra, fino a Gualtieri. Ma è stato soprattutto a Guastalla che si è evidenziato il maggior disagio, con la grandinata – accompagnata da forti folate di vento – che hanno trasformato strade, cortili, parchi e piazze in uno scenario invernale. Una vasta area, tra il centro storico e le frazioni, sono apparse imbiancate da un denso strato di chicchi di ghiaccio. Per fortuna non sembrano esserci stati effetti negativi sulle strutture, così come non risultano conseguenze alle persone. In via Pieve a Guastalla è stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco per alberi pericolanti. Le piccole dimensioni dei chicchi di grandine hanno limitato le conseguenze pure ai veicoli all’aperto. Ma restano da verificare gli effetti che la grandine ha provocato all’agricoltura. Da più parti vengono segnalati danni agli orti privati. Ma sono cominciate le ricognizioni per verificare i potenziali danni provocati ai campi agricoli più vasti, nella zona maggiormente colpita dalla grandinata.

Antonio Lecci