Paura e poi il sollievo. Coach Max Menetti è ritornato a Reggio

Max Menetti, ex allenatore della Pallacanestro Reggiana, è riuscito a lasciare Israele e ieri sera fatto rientro nella sua casa di Reggio dopo una complessa trasferta dalla città israeliana di Eilat, sulle rive del Mar Rosso. Ingaggiato in luglio alla Hapoel Eilat (campionato israeliano di basket), si trovava là quando i terroristi hanno attaccato lo Stato ebraico. La zona, distante circa 400 km da Tel Aviv, era abbastanza tranquilla: il coach ha deciso di tornare in patria quando sono state sospese le partite vista la guerra imminente. Sarebbe dovuto rientrare in Italia il 9-10 ottobre passando dal Cairo ma l’aeroporto egiziano aveva sospeso i voli. Menetti – in stretto contatto le autorità italiane – si è recato prima in Giordania e poi ha preso un volo per Roma.

f. c.