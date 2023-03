Paura in campo: sviene dopo uno scontro

Momenti di grande paura ieri pomeriggio a Viano per un ragazzino di 18 anni colpito fortuitamente alla testa da un compagno di squadra durante una partita di calcio del campionato juniores tra la Vianese e la Scandianese.

Il giovane, residente a San Valentino di Castellarano, stava disputando la partita nel campo di calcio comunale di Viano. Il 18enne, giocatore della Vianese, verso le 16.30 è stato colpito al volto dal compagno ed è poi svenuto dopo lo scontro. Per circa trenta secondi ha perso conoscenza.

Sono stati subito allertati i soccorsi ed è stata prontamente attivata la centrale operativa del 118 che ha coordinato l’emergenza.

"E’ immediatamente intervenuto – dice Eusebio Borghi, presidente della Vianese – un operatore del 118, padre di un altro giocatore che assisteva alla partita. Fortunatamente il 18enne si è poi ripreso".

Il giovane è stato assistito dai volontari di un’ambulanza e dal personale sanitario dell’automedica, arrivati urgentemente a Viano. E’ stato anche attivato l’elisoccorso, atterrato nel campo sportivo di Viano. Il 18enne, dopo le prime cure, è stato stabilizzato e urgentemente portato, in condizioni di salute di media gravità, con il velivolo all’ospedale di Baggiovara per essere subito sottoposto alle terapie e agli accertamenti del caso da parte dei medici del nosocomio modenese. Il 18enne, studente in un istituto scolastico superiore, non è in pericolo di vita. La partita ieri pomeriggio è stata sospesa.

Matteo Barca