Paura per il calciatore del Montecchio, Sanè. Portato all’ospedale

Tanta paura ieri pomeriggio allo stadio ’Lino Notari’ di Montecchio per il 27enne calciatore Bourama Sanè, portato all’ospedale dopo un brutto infortunio rimediato nel corso del derby tra i padroni di casa – squadra dove milita il classe ’98 – e il Sorbolo Biancazzurra, match valido per il campionato di Promozione.

Un incidente che si è verificato proprio dopo un giro di lancette d’orologio dall’inizio della gara. Sono stati attimi di grande apprensione, con il giocatore che è rimasto a terra. Poi, dopo lo spavento, si è rialzato e ha pure cercato di continuare la partita. Ma dopo dieci minuti si è accasciato e ha chiesto il cambio, non essendo in grado di restare in piedi.

Portato fuori dal campo e soccorso dai volontari della croce rossa. Ma viste le sue condizioni è stato necessario il trasporto all’Arcispedale Santa Maria Nuova, a bordo dell’ambulanza per accertamenti. Sanè è arrivato al pronto soccorso con un codice ’giallo’. Nelle prossime ore sarà valutata l’entità dell’infortunio e lo stop.

