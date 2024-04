Paura per il vento forte. Alberi e pali abbattuti

Il forte vento di ieri pomeriggio ha costretto i vigili del fuoco a diversi interventi tra la Bassa e la val d’Enza. Numerose le chiamate arrivate alla centrale operativa del 115 per il cedimento di grosse piante cadute al suolo quando le folate di vento si sono fatte molto potenti, poco dopo le 15. Almeno una ventina gli interventi eseguiti dalle squadre dei vigili del fuoco di Reggio, Sant’Ilario e Guastalla, oltre al personale in forza al distaccamento volontari di Luzzara. Fra Novellara e Bagnolo sono stati almeno tre gli interventi richiesti per caduta di piante: a ridosso della Provinciale 3, alle porte del centro abitato novellarese, oltre che in via Salvi in territorio bagnolese, dove un piccolo albero ha ceduto sopra un bombolone di gpl. I vigili del fuoco hanno messo l’area in sicurezza. Nella vicina Campagnola si è reso necessario l’intervento in via Principe Siro, dove una grossa pianta è finita proprio sopra un cassonetto delle immondizie. Per fortuna non sono state interessate alcune vetture che si trovavano in sosta nei paraggi. Sul posto anche gli agenti della polizia locale per deviare il traffico durante le operazioni della squadra del 115. A Poviglio caduta di alberi, ma anche problemi per un palo della rete telefonica che si è piegato verso la strada, in via Fontanese. Simile situazione pure tra Castelnovo Sotto e Poviglio, sull’ex Statale 358. Una pianta è caduta in via Prato Bovino a Castelnovo Sotto, dove è intervenuta la squadra del 115 di Sant’Ilario. Così come per altre simili situazioni registrate a Campegine e Sant’Ilario. Piante e grossi rami caduti anche a Reggio città. Una chiamata per messa in sicurezza della strada, infine, in via Allende a Pieve di Guastalla, dove sono rovinati al suolo alcuni grossi rami.

Antonio Lecci