Paura per la piena. L’Enza gonfio di pioggia. Ponte chiuso a Sorbolo e argine pieno di detriti

di Antonio Lecci

e Francesca Chilloni

È stato l’incremento del torrente Enza più rapido degli ultimi decenni quello registrato ieri mattina all’idrometro di Sorbolo Levante (Brescello), secondo solo a quello verificatosi nel dicembre 2017 in occasione dell’alluvione di Lentigione. Il sistema di protezione idrogeologica, i ponti e le casse di espansione dell’Enza questa volta hanno retto nonostante varie criticità e, quando le stelle ieri sera hanno punteggiato il cielo finalmente pulito della pianura, la doppia piena dell’Enza era defluita.

VAL D’ENZA

Dopo le piogge torrenziali cadute in Appennino nelle prime ore dell’alba il torrente era gonfio, tumultuoso, marrone di terra trascinata: si è superata Soglia 3 di allerta rossa a Vetto, Selvanizza e Cedogno. Nella prima mattinata la Protezione civile e l’Agenzia interregionale per il Po hanno convocato tutti i sindaci della Val d’Enza e, alla presenza della prefetta Maria Rita Cocciufa, hanno analizzato la situazione disponendo un monitoraggio costante. Allertati anche la Polizia locale del distretto Val d’Enza, i vigili del fuoco, i tecnici delle bonifiche e di Aipo.

Le precipitazioni in montagna tra giovedì e ieri hanno superato oltre 250 mm dalla sera di giovedì nel bacino montano del torrente, raggiungendo a Pratospilla in poche ore i 280 mm. Mentre la prima piena scendeva a valle, la pioggia continuava a cadere e ne ha originato una seconda, con la traversa di Cerezzola diventata una cascata di fango liquido.

"Le precipitazioni sul crinale non erano previste di forte intensità nel bacino dell’Enza, tuttavia l’alveo pulito ha permesso lo scorrimento veloce dell’acqua senza particolari problemi" commentava il presidente dell’Unione Val d’Enza, Luca Ronzoni. Ai cittadini in vari comuni, come Sant’Ilario, è stato domandato di evitare di avvicinarsi alle aree del torrente, e varie ordinanze comunali hanno disposto la chiusura delle vie di accesso all’Enza.

Le casse di espansione sia a Montechiarugolo che a Montecchio - dove sono in corso opere di manutenzione - si sono riempite: "Hanno correttamente laminato la piena e grazie al cessare delle piogge c’è un complessivo miglioramento su tutto il bacino" ha detto il sindaco parmense Daniele Friggeri attorno alle ore 16,30. Si erano già dal mattino allagate anche le golene di Gattatico. "L’area golenale a Nord è in costante monitoraggio – ha spiegato poco dopo – il sindaco Luca Ronzoni –. l punto massimo è transitato, quindi presto dovrebbe rientrare nella normalità".

BASSA

L’impennata della quota del corso d’acqua è iniziata alle 6 ed è continuata per diverse ore. Alle 11,30 il livello aveva raggiunto gli 11 metri, tra Brescello e Sorbolo Mezzani, dando il via libera alla chiusura del traffico stradale e ferroviario del ponte sull’Enza. Chiusura che è durata fino alle 16,30, quando il livello del torrente è tornato al di sotto della virtuale linea rossa, continuando il rapido decremento.

Già dalla prima mattinata a Brescello è stato aperto il Coc, Centro operativo comunale, con operatori di Protezione civile ad avviare il monitoraggio sugli argini. Alla fine non ci sono stati problemi, con l’acqua rimasta nell’alveo, arrivata a valle dopo le abbondanti precipitazioni serali e notturne concentrate sull’Appennino, tra la val d’Enza reggiana e quella parmense.

Sono rimaste però tonnellate di tronchi, piante e detriti vari che si sono ammassate contro il ponte di Sorbolo, bloccando di fatto il deflusso su due delle tre arcate della struttura. Una situazione di alto rischio in caso di ulteriori precipitazioni e di nuovi incrementi del livello dell’acqua, con la potenziale possibilità di allagamenti nella zona.

Il sindaco brescellese Carlo Fiumicino, in un incontro con Prefetto, Aipo, Provincia e Protezione civile, ha segnalato la presenza dei detriti, chiedendo una rimozione immediata, che è stata prevista con la massima urgenza. Già ieri sera, poco dopo le 19, un’ordinanza ha fatto scattare una nuova chiusura del ponte per consentire le operazioni di rimozione dei detriti con l’utilizzo di un mezzo attrezzato dalla strada, per caricare su camion il materiale tolto dal torrente. La conclusione delle operazioni era prevista nella notte, consentendo la riapertura del ponte giusto in tempo per consentire gli spostamenti dei cittadini già dalla prima mattinata.