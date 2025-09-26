Paura per l’amianto all’ex macello

L’area di un ex macello, in via Spallanzani, all’ingresso Sud del centro abitato di Bagnolo, sembra essere diventata una grande discarica di rifiuti, oltretutto in continuo sviluppo a causa di nuovi apporti di scarti di vario tipo, soprattutto in orari serali e notturni. Sono alcuni residenti nella zona a segnalare la situazione, dopo che le sollecitazioni inviate alle istituzioni pubbliche locali non sembrano aver avuto alcuna risposta.

"Siamo molto preoccupati – dichiarano gli abitanti dell’area di via Spallanzani a Bagnolo – in quanto tra gli scarti ci sono anche numerosi pannelli di eternit e amianto, in gran parte sgretolati e in condizioni di degrado. Quando si alza il vento si nota la polverina che si alza e si diffonde proprio da quelle cataste di rifiuti, che rischiano di essere respirate da noi e dai nostri figli, che giocano nei cortili vicini".

"Abbiamo già segnalato in Municipio questa situazione – spiegano – ma le nostre sollecitazioni finora non hanno ottenuto alcun riscontro. Abbiamo paura per quanto sta accadendo, anche perché si notano passaggi di veicoli diretti all’area dell’ex macello, chiuso orma da tempo: è forte il sospetto che possa trattarsi di persone che portano qui altri rifiuti. Come dimostra il fatto che nel tempo in questa zona sia aumentata la quantità di scarti accumulati. Non ci risulta alcun controllo effettuato in questa zona. Mentre servirebbero soluzioni per evitare gli accessi di veicoli dall’esterno a quell’area, oltre ad accertamenti, magari con fototrappole o altri simili impianti, per cercare di frenare una situazione che rischia di peggiorare ogni giorno di più". E a creare i maggiori timori sono proprio le cataste di pannelli di amianto e eternit, coi potenziali rischi che questo materiale comporta.

Antonio Lecci