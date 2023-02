Paura per un bambino di un anno

Momenti di forte preoccupazione, nella tarda mattinata di ieri, in un’abitazione a Canolo di Correggio, dove un bambino di quasi un anno di età, approfittando di un attimo di distrazione della madre, è riuscito a portare alla bocca un piccolo contenitore contenente candeggina. La madre si è accorta subito di quanto era accaduto e, non sapendo se il bimbo avesse ingerito la sostanza, ha subito dato l’allarme al 118, con l’intervento sul posto dell’ambulanza della Croce rossa e dell’automedica arrivata dall’ospedale di Guastalla. Per fortuna, all’arrivo dei soccorsi, il bambino stava abbastanza bene, pur se la mamma era evidentemente preoccupata. Per precauzione, il bambino è stato comunque caricato in ambulanza e trasferito al Santa Maria Nuova di Reggio per essere sottoposto a una visita pediatrica di controllo allo scopo di escludere ogni possibile complicazione.