Paura per un bimbo di 4 anni

Momenti di grande tensione e preoccupazione, nel primo pomeriggio di ieri, per un bambino di quasi quattro anni di età, colpito da un malore improvviso nella sua abitazione. Quando si sono manifestate difficoltà respiratorie, ritenute piuttosto importanti, i familiari hanno dato l’allarme al 118. E’ accaduto alle porte del centro storico di Gualtieri. Sono arrivati in pochi minuti l’ambulanza della Croce rossa di Guastalla e l’autoinfermieristica di zona, raggiunti sul posto dal personale dell’elisoccorso di Parma. Dopo le prime cure, per fortuna, il bambino ha dato evidenti segni di ripresa. Ma per la necessità di svolgere ulteriori accertamenti specialistici e di svolgere degli approfondimenti clinici, è stato deciso il trasferimento al Santa Maria Nuova di Reggio, in ambulanza, ma con a bordo il personale medico.