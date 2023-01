Paura per un incidente a Cavriago Un 36enne ricoverato all’ospedale

Momenti di paura l’altra sera a Cavriago, a causa di un incidente che, in un primo momento sembrava particolarmente grave.

Intorno alle 21,30, infatti, scattava l’allarme per uno schianto in via Bassetta dove convergevano i sanitari del 118, i carabinieri di Sant’Ilario d’Enza e i vigili del fuoco per la fuoriuscita di strada di una Subaru condotta da un albanese 36enne. L’uomo veniva portato all’ospedale Santa Maria in codice rosso e sembrava quindi grave ma dopo le cure e gli esami a cui è stato sottoposto, l’allarme è rientrato e le ferite non sono risultate così gravi come si temeva.