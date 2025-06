Paura sulla provinciale 19. Si ribalta un autoarticolato

Momenti di paura nel tardo pomeriggio di mercoledì in via Malpasso sulla strada provinciale 19: un autoarticolato, per cause in corso d’accertamento, si è ribaltato su un fianco all’altezza del civico 4. Fortunatamente l’autista non ha riportato gravi conseguenze. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco che si sono rapidamente occupati anche della messa in sicurezza del mezzo pesante.

In via Malpasso, oltre ai pompieri, si sono portati anche gli agenti della polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia che hanno subito gestito anche la viabilità in quanto, durante le operazioni di recupero del mezzo, è stato necessario chiudere temporaneamente la strada. Si tratta, purtroppo, dell’ennesimo incidente avvenuto sulle strade dei comuni della nostra provincia.

La polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia, guidata dal comandante Simone Felici, è impegnata ogni giorno a monitorare con grande attenzione il vasto territorio di propria competenza per cercare di prevenire sinistri e pure pericoli sulle strade. Anche durante i mesi estivi continueranno assiduamente le attività di controllo della polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia sulle arterie del comprensorio per garantire, pure attraverso le verifiche ai mezzi in transito, sicurezza agli utenti della strada.

Matteo Barca