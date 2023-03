Pauroso frontale alle porte di Correggio I due conducenti non rischiano la vita

Due uomini sono rimasti feriti, nella prima serata di ieri, in uno scontro tra due auto avvenuto in via San Prospero, alle porte del centro abitato di Correggio. E’ accaduto verso le 18. Sono rimasti coinvolti un uomo di 32 anni e un altro di 47 anni, residenti in zona. Uno scontro frontale violento, pare per una possibile invasione di corsia di uno dei due veicoli. Sono arrivati subito l’ambulanza della Croce rossa di Correggio con il personale dell’automedica dell’ospedale San Sebastiano, raggiunti pure dai vigili del fuoco di Reggio per poter mettere le vetture in sicurezza. Dopo le prime cure, i due automobilisti sono stati accompagnati al pronto soccorso del Santa Maria Nuova, ma non risultano in pericolo di vita. Come da prassi in questi casi, sono stati richiesti accertamenti sullo stato psicofisico dei conducenti.