Pauroso schianto in viale dei Mille. Tre mezzi coinvolti e sette feriti

Pauroso incidente ieri pomeriggio in viale dei Mille: sette persone ferite, tre mezzi coinvolti e traffico in tilt. In ospedale, oltre a due conducenti e due passeggeri, sono finiti anche due ciclisti e un bambino di circa due anni che era con loro. Sono questi i primi rilievi sullo schianto che ieri ha paralizzato la circonvallazione all’altezza dell’incrocio con viale Simonazzi.

L’incidente è avvenuto attorno alle 18,30: la prima collisione si sarebbe verificata tra un furgone, che procedeva sulla cosiddetta ’onda verde’ in direzione piazzale Tricolore, e una Volkswagen Polo che da viale Simonazzi si immetteva in circonvallazione. L’esatta dinamica è ancora al vaglio delle autorità, ma uno dei due mezzi non avrebbe rispettato il semaforo rosso. Dopo l’impatto col furgone, la Polo sarebbe andata in testa coda e il furgone avrebbe deviato verso destra, investendo i due ciclisti e il bambino. Lo stesso furgone avrebbe poi terminato la sua corsa andando a sbattere contro una Fiat Tipo, che procedeva sulla ’onda rossa’ della circonvallazione. I soccorsi, due automediche e tre ambulanze, hanno prestato le prime cure ai due ciclisti e il bambino, a due passeggeri che si trovavano a bordo della Polo, al conducente del furgone e a quello della Fiat. I feriti sono stati portati all’ospedale Santa Maria Nuova: nessuno è in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, i carabinieri e i vigili del fuoco; il tratto di circonvallazione interessato dall’incidente è rimasto chiuso al traffico per il tempo necessaro a effettuare i rilievi.

red.cro.