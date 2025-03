Pavimento pelvico, la tavola rotonda

Una serata per approfondire la tematica del benessere del pavimento pelvico.

Venerdì 7 marzo alla Corte Ruspecchio di Quattro Castella è in programma il primo appuntamento di ‘Amati Donna 2025. Si parlerà dei fattori che incidono sulla salute del pavimento pelvico e di come preservarne la salute e le funzioni attraverso l’indicazione di buone (e cattive) abitudini. Saranno presenti la dottoressa Daniela Viviani, direttore della struttura complessa di Ostetricia e Ginecologia, nonché responsabile del Centro del pavimento pelvico del ‘Franchini’ di Montecchio, e il dottor Ettore Bellanca uroginecologo. Per chi lo vorrà alle 19:30 ci sarà un’apericena per

fare due chiacchiere

ed eventualmente confrontarsi. L’incontro inizierà alle 20:45