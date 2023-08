Paziente degli infettivi si cala dalla finestra e cerca di fuggire: i carabinieri lo fermano

Si è calato da una finestra dell’Arcispedale, cadendo rovinosamente a terra. Poi ha cercato di allontanarsi nel parco dell’ex Spallanzani, ma alla fine è stato bloccato.

Tanta paura ieri poco dopo mezzogiorno nel reparto di Malattie Infettive del Santa Maria Nuova per un paziente di 32 anni (ricoverato nel reparto) che in condizioni di agitazione si è praticamente lanciato da una finestra. Per poi tentare la fuga nell’area verde adiacente.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri che sono riusciti a fermarlo. Il servizio di emergenza-urgenza 118, allertato dall’équipe di reparto, è immediatamente intervenuto per soccorrere l’uomo che è stato trasferito in pronto soccorso per gli accertamenti del caso. Stando a quanto riferisce l’azienda sanitaria Ausl, "le sue condizioni di salute non destano particolari preoccupazioni", nonostante abbia comunque riportato seri traumi che sono in fase di valutazione.