Pazienti senza medico. Ausl: "Ecco da chi andare"

Dall’Ausl di Reggio è arrivato ieri un comunicato importante per gli utenti del dottor Matteo La Grutta (in pensione dal primo di ottobre) che incontrano difficoltà nella scelta del medico di base, ridotti da 4 a 2 nel vasto comune di Ventasso. "Gli assistiti del dottor La Grutta, che non hanno ancora scelto un nuovo Medico di Medicina Generale – si legge nella nota – potranno recarsi da lunedì 14 ottobre negli ambulatori di Busana e Ligonchio, dove sarà presente un dirigente medico dell’Azienda Usl di Reggio".

Questo medico sarà disponibile il lunedì a Ligonchio in via Bagnoli 16/B dalle 14 alle 15 con accesso libero per la ripetizione delle ricette dei farmaci ai pazienti cronici, e dalle 15 alle 16:30 per le visite ambulatoriali su prenotazione; stessi orari il martedì a Busana in via Canedoli 18, dove il venerdì l’ambulatorio sarà disponibile dalle 9 alle 10 per l’accesso libero e dalle 10 alle 11:30 per le visite.

"È fondamentale scegliere un nuovo Medico di Medicina Generale – precisa subito l’Ausl –. Il medico presente negli ambulatori di Busana e Ligonchio offre un supporto temporaneo agli assistiti del dottor La Grutta, in attesa che possano scegliere un altro medico disponibile nel Comune o nei Comuni vicini".

Ecco come prenotare le visite: per visite ambulatoriali, chiamare il numero 0522 617297 dalle 8:30 alle 10:30, dal lunedì al venerdì; per le visite domiciliari, chiamare il numero 0522 617297 dalle 8:30 alle 10:30, dal lunedì al venerdì. Sarà necessario comunicare il motivo della richiesta e fornire un recapito telefonico per essere ricontattati dal medico, che concorderà il giorno della visita. Le visite domiciliari non possono avere carattere d’urgenza. In caso di urgenza chiamare il 118. Di notte e nel fine settimana è sempre attiva la Centrale Unica al numero 0522 290001.

Settimo Baisi