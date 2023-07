Pd a caccia del candidato unitario I dem provano a convincere Mammi Via alle consultazioni tra gli iscritti

Il Pd reggiano apre le consultazioni per costruire la proposta elettorale in vista delle elezioni Amministrative 2024 a Reggio. "Sarà un lavoro inedito – annuncia il segretario provinciale Dem, Massimo Gazza – di ampia consultazione sulla base di mille reggiani tra militanti, iscritti, presidenti di associazioni, mondo del lavoro e sport. Vogliamo confrontarci con la città per mappare i bisogni e per avere una traccia sulla quale la politica sarà chiamata a fare sintesi e a lavorare". L’obiettivo del Partito Democratico è quello di arrivare ad una proposta unitaria. E soprattutto ad un candidato unico che metta d’accordo tutte le anime. Non è un mistero che, per i dirigenti, il profilo ideale e di grande autorevolezza per raccogliere l’eredità del sindaco uscente Luca Vecchi sia quello di Alessio Mammi (foto in alto a destra). Ma l’attuale assessore regionale all’agricoltura non è del tutto convinto; non tanto per un passo indietro perché Reggio sarebbe comunque un riconoscimento di prestigio, ma più che altro perché non vorrebbe interrompere il suo percorso in ascesa specie dopo il lavoro impostato sugli aiuti agli alluvionati del comparto. Bisognerà capire se i padri dirigenti del Pd cercheranno di forzare la mano, offrendogli una futura candidatura blindata in Parlamento.

In linea generale, lo sforzo massimo del Partito Democratico è quello di evitare le primarie fratricide. Gazza stesso non lo nasconde e lo ribadisce. "Premesso che le primarie non vanno indette perché sono uno dei principali strumenti previsti dallo statuto per la classe dirigente, quindi non sarebbero un’anomalia, ma a noi interessa un approccio collettivo – puntualizza il segretario – Vogliamo presentarci nel modo più compatto possibile senza attardarci in politicismi. Dobbiamo parlare di questioni vere e affrontare i problemi dei cittadini per costruire una proposta concreta senza consumare energie in conte numercihe che sarebbero poco comprensibili alla città". Il sogno sarebbe quello di annunciare a FestaReggio – che, come dice lo stesso Gazza "sarà un momento centrale verso il 2024" – il candidato unitario.

Infine, sullo stesso fil rouge, la dirigenza sta lavorando con diversi incontri per costruire una larga coalizione di centrosinistra. Che oltre alle liste civiche o ai partiti che già tengono in piedi la maggioranza di oggi (da Europa Verde a PiùEuropa) vedrà anche il supporto di Italia Viva e di Azione. Mentre restano per ora distanti le posizioni con la galassia di sinistra (Sinistra Italiana, Possibile, Potere al Popolo e Rec) che potrebbero confluire in una sorta di ’terzo polo’ reggiano con Coalizione Civica e M5s.

Daniele Petrone