"Pd al fianco del sindaco". A ottobre secondo summit con tutta la maggioranza

Dalle parole del sindaco di Marco Massari, che sabato sera a Festa Reggio ha tracciato un bilancio del primo anno di mandato, sono scaturite forti reazioni da parte del centrodestra. A difesa dell’operato del primo cittadino interviene il segretario provinciale Pd Massimo Gazza, che anticipa già il prossimo confronto autunnale tra la maggioranza e il sindaco: "A ottobre è programmato un incontro, con la finalità di continuare a rafforzare la coalizione dei partiti di maggioranza e individuare priorità condivise".

Il primo summit si tenne a inizio luglio, poco dopo la notizia dell’uscita di scena di Max Mara Fashon Group dal progetto del Polo della Moda all ex Fiere di Reggio; ne venne annunciato appunto un secondo, per "approfondire lo stato di attuazione del programma di mandato". Un dialogo che a ottobre proseguirà "sui temi della sanità pubblica, del lavoro, dell’impresa, della legalità, delle fragilità, della scuola e della sostenibilità per essere pronti alla sfida per il Parlamento del 2027" riferisce il segretario dem. "Le relazioni tra il sindaco e i partiti della coalizione sono quotidiane e il sindaco dimostra una encomiabile disposizione all’ascolto" precisa poi Gazza.

Uno dei momenti più spinosi affrontati da Massari è stato senza dubbio il dietrofront sulla vicenda del Polo della Moda, annunciato da Maramotti in persona dopo l’incontro del sindaco con alcune lavoratrici di Max Mara. "Il sindaco e l’amministrazione comunale – prosegue Gazza – hanno profuso uno sforzo importante per rendere possibile l’attuazione del progetto, che ha portato al voto unanime del consiglio comunale di giugno".

Questo "dimostra in modo indiscutibile la volontà dell’amministrazione della città – aggiunge – ma non è stato al momento sufficiente per veder sorgere il Polo della Moda. A tal fine, auspichiamo la ripresa del dialogo per rimuovere le ragioni che hanno determinato la decisione di non procedere nell’attuazione del Polo della Moda".

"Max Mara è ricerca, innovazione e sviluppo. È investimenti, lavoro, occupazione e internazionalizzazione della città: di fatto è un fattore di crescita per tutto il nostro territorio – considera il segretario –. Il sindaco ha piena consapevolezza del valore di questa realtà imprenditoriale e noi siamo convintamente al suo fianco, come abbiamo dimostrato nel documento di coalizione del 5 luglio".

Sempre in ambito lavorativo, pur col passare di alcuni mesi, è ancora molto caldo il tema occupazionale per i lavoratori Inalca. "La priorità – dice Gazza – è proteggere la qualità della vita dei lavoratori, evitando loro una sorta di ’turismo lavorativo’, affinché non siano loro a pagare le conseguenze dell’incidente". Per ultimo, il segretario dem si allinea con la posizione espressa da Massari sulla non privatizzazione di Reggio Children: "È il servizio pubblico più importante della città e rappresenta un esempio straordinario di come l’educazione possa essere trasformata in un atto di bellezza, rispetto e partecipazione".

"In un’epoca in cui l’educazione è spesso ridotta a standard e risultati misurabili, Reggio Children ci ricorda l’importanza di coltivare la creatività, l’ascolto e la relazione – conclude Gazza –. I percorsi di innovazione, che sono insiti nei fatti educativi, necessitano di una larga condivisione con la città, con i portatori di interesse, con un occhio di riguardo particolare con genitori e insegnanti. Un metodo di lavoro che il sindaco applica quotidianamente, concretizzando tutti i giorni e con un lavoro indefesso i concetti di ascolto attivo e di cura delle persone e delle relazioni che erano alla base del progetto politico del 2024".

