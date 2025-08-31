Pd, al via la festa nazionale. Nessun ospite di governo, si coltiva il ’campo largo’

Stessa spiaggia, stesso mare. "Si torna sempre nei posti in cui si è stati bene", per dirla col segretario regionale del Pd, Luigi Tosiani. La festa nazionale dell’Unità resta ancora al campovolo. Da due lustri la principale kermesse del partito non esce dai confini dell’Emilia-Romagna. Me è pur vero – come dice il segretario organizzativo dem, Igor Taruffi – che "in Italia si svolgono 500 feste dell’Unità. Stanno aumentando, anche in località minori. Segno di una vitalità importante. Trovate un altro partito che faccia altrettanto".

La festa nazionale 2025 – dal 2 al 14 settembre, quando la leader Elly Schlein interverrà per le conclusioni, in quello che in passato era un comizio davanti a un oceano di folla – non ospiterà esponenti del governo. Gli organizzatori si sono spinti fino al presidente di Confindustria, Emanuele Orsini. Non oltre.

Del resto gli obiettivi dichiarati sono altri. Più che festa della vecchia Unità, sarà una festa dell’unitarietà. Promuove alleanze tra le forze d’opposizione, coltiva con cura il ’campo largo’ in vista delle regionali, abbraccia chi si riconosce sotto le bandiere (che non garriscono) sul palco e che dicono più di tanti discorsi: Palestina, Europa, Pd, Giovani Democratici, Pace.

Un percorso ideale che si traduce nel programma degli appuntamenti politici. "Ci saranno Giuseppe Conte il 13 settembre che dialogherà con Dario Franceschini – snocciola Taruffi – Nicola Fratoianni (l’8 settembre) e Angelo Bonelli (l’11 settembre), il segretario di Più Europa Riccardo Magi il 9 settembre mentre Maria Elena Boschi (Iv) sarà con noi l’8 settembre in un panel su adolescenza e giovani, mentre Marco Lombardo (Az) si occuperà di fine vita".

Come si diceva, nell’agenda politica spicca il prossimo appuntamento con le regionali. "Roberto Fico e Decaro saranno il 7 di settembre con noi assieme ad Alessandra Todde", l’8 settembre il confronto fra Pierluigi Bersani e Andrea Scanzi: "avremo il candidato in Veneto Giovanni Manildo". Nichi Vendola racconterà Pasolini (monologo il 2 settembre alle 21). Il 9 settembre al campovolo parleranno Gianni Cuperlo e Massimo Cacciari. Il leader della Cgil, Maurizio Landini, giocherà in casa il 6 settembre. Un altro reggiano, Romano Prodi, il 12 settembre parlerà della tragedia di Gaza con Ehud Olmert, ex primo ministro israeliano.

La Festa darà spazio, più ancora che in passato, alle istanze delle donne. "Ricorre anche l’80° del voto alle donne. Ricordarlo nella città di Nilde Iotti, prima presidente donna della Camera, ha un alto valore simbolico", afferma Roberta Mori, portavoce della conferenza delle democratiche. Il calendario della festa ’femminile’ (10/14) affronterà il tema dei diritti civili, della salute delle donne, della loro precarietà lavorativa, di caregiver, di Palestina. Ma anche del "maschilismo tossico che vogliamo eradicare".