Pd, Azione, Si, Ev con Torelli. Il centrodestra sostiene Borghi

A sostegno della ricandidatura di Fausto Torelli (foto) a sindaco di Montecchio ufficialmente si sono schierati il Pd, Azione, Sinistra Italiana e Europa Verde, con lo slogan "Insieme con passione e competenza continuiamo a metterci il cuore per una Montecchio del futuro".

Nell’attuale mandato la maggioranza "ha dato vita ad un importante e deciso programma di opere con investimenti in parte cofinanziati che raggiungono i 16 milioni di euro, rappresentando una forte spinta all’adeguamento della città capodistretto alle esigenze attuali".

Per ora in campo ci sono due liste che polarizzano il dibattito politico: con Torelli "Montecchio Futura", e "Viviamo Montecchio" che candida Filippo Borghi a sindaco e Luigi Rocca a vice, sostenuta ad Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega.

Forse unico punto di contatto programmatico, il riportare dopo anni "di esilio" sul territorio montecchiese la sede dell’Unione dei Comuni della Val d’Enza.

Per "Viviamo" l’uscita dall’Unione "nel quadro attuale risulterebbe un’operazione destabilizzante per i comuni limitrofi e poco lungimirante per il capoluogo".

"È necessario partecipare attivamente ai tavoli con Provincia e Regione per accrescere la forza del distretto".