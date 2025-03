Pd, Bagnolo Bene Comune e M5s donano 540 euro alla Lilt di Reggio

Una donazione di 540 euro a favore della Lilt di Reggio, grazie al ricavato delle offerte libere raccolte con la distribuzione delle mimose effettuata lo scorso 8 marzo, per la Giornata della donna, con stand allestiti davanti a un supermercato di Bagnolo e in piazza Garibaldi, in centro storico.

L’iniziativa è stata organizzata dal Pd, da Bagnolo Bene Comune e dagli attivisti locali del Movimento 5 Stelle.

Il ricavato della raccolta – in stretta collaborazione con i fioristi "Papaveri e papere" e "Il fiore" – viene destinato alla Lilt, associazione che anche a Bagnolo organizza visite senologiche gratuite nell’ambito delle attività per la lotta e la prevenzione del tumore al seno. Numerosi i cittadini che hanno aderito all’iniziativa benefica, lasciando un contributo ai banchetti allestiti in paese in occasione dell’8 marzo. La somma è stata donata in beneficenza.