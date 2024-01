Pd compatto ma sinistra divisa. E ora la destra "punta" alla Reda

C’è un centrosinistra che appare diviso in due, a Gualtieri. Ma una delle sue componenti, il Partito democratico (Pd), appare invece compatta in questa fase.

Come dimostra il voto all’unanimità (tranne un solo contrario) tra l’80 per cento degli iscritti che domenica ha partecipato all’assemblea della sezione locale del partito, a palazzo Greppi di Santa Vittoria.

Un Pd che ha scelto in modo chiaro Federico Carnevali, attuale vicesindaco, come candidato alla guida del governo locale, dopo che l’attuale primo cittadino, Renzo Bergamini, ha preso la decisione di non puntare al terzo mandato consecutivo. Ma nel centrosinistra – che non è solo il Pd – rischia di provocare uno strappo la scelta di Cristina Reda, consigliere di maggioranza in carica e anche presidente del consiglio dell’Unione Comuni Bassa Reggiana, di formare una lista civica alternativa a quella di cui ora fa parte.

Delle frizioni interne hanno portato a questa scelta, tanto che Cristina Reda già da tempo dichiara che sarebbe rimasta nel suo attuale gruppo in caso di conferma della candidatura di Bergamini. Così non è stato e la sua linea è cambiata.

Una situazione che viene vista con grande interesse dal centrodestra, con l’esponente principale, Patrizia Vologni, che da mesi sta cercando di riunire quante più adesioni possibili in un’unica lista, senza quelle divisioni che hanno invece caratterizzato le elezioni comunali di cinque anni fa, con ben quattro formazioni in campo.

E non manca una possibile (ma difficile) apertura a Cristina Reda, puntando a un’unica formazione da opporre a quella che attualmente governa Gualtieri.

Nei prossimi giorni, sono previsti incontri, coinvolgendo pure referenti provinciali dei vari partiti di centrodestra. Incontri che potrebbero essere fondamentali in vista di alleanze e strategie per le elezioni.

Antonio Lecci