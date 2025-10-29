Pd: "Dogane, l’Agenzia riveda la sua decisione: aprire un tavolo di monitoraggio"

"Augurandoci che l’Agenzia delle Dogane riveda al più presto la sua decisione continueremo a monitorare l’operatività dell’ufficio e avvieremo incontri con i sindacati e le associazioni di imprenditoriali, al fine di verificare eventuali problemi e disservizi e mettere in campo le azioni opportune". Così Carlo Pasini, assessore con delega alle Attività produttive del Comune di Reggio Emilia, è intervenuto in Consiglio comunale sul declassamento dell’ufficio reggiano delle Dogane e dei Monopoli che, dal prossimo 1° novembre, dovrebbe essere accorpato alla direzione di Modena. "Più che un declassamento – aggiunge Pasini- ci sembra un taglio lineare delle competenze che non è solo una questione burocratica, ma tocca direttamente la competitività delle nostre imprese". L’assessore prosegue ricordando che nel 2024 il territorio provinciale ha contribuito per il 16% all’export della Regione, mentre nel 2023 l’ufficio dell’Adm ha gestito oltre 280mila pratiche, "garantendo efficienza e legalità nelle transazioni commerciali". Per questo il declassamento dell’ufficio, conclude Pasini, "è una scelta non simbolica, ma che penalizza il territorio". La maggioranza del Consiglio comunale reggiano ha quindi approvato una mozione proposta dal Pd che, sulla scia delle rimostranze dei mesi scorsi di industriali e parti sociali, sollecita l’Agenzia nazionale ad istituire l’istituzione di un tavolo di monitoraggio della riorganizzazione "che possa giungere a una revisione in itinere dei profili più critici". Le minoranze si sono astenute.