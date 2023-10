Pd, due settimane per sapere il candidato. Centrodestra, "ticket" Aragona-Tarquini

Il futuro candidato sindaco del Pd si decide in quindici giorni. Venerdì 20 e lunedì 30 saranno due date decisive. Prima ci sarà l’assemblea cittadina, nella quale saranno illustrati i risultati del cosiddetto ‘percorso di consultazione’ avviato nei mesi scorsi, ossìa i questionari sottoposti a mille persone tra amministratori, iscritti al Partito Democratico, associazioni di categoria, stakeholder di vario tipo della società economica e civile. E di conseguenza anche la rosa dei nomi come possibili candidati; nello stesso documento infatti è stato chiesto di scrivere cinque profili ideali per raccogliere l’eredità di Luca Vecchi. Dopodiché, i dirigenti dem sonderanno la disponibilità dei ‘preferiti’ per poi tirare le somme. A fine ottobre poi è in programma una riunione di direzione in via Gandhi dove finalmente si prenderà una decisione. Stando alle ultime, il Pd starebbe cercando la quadratura univoca su Marco Massari; come già anticipato dal Carlino, il medico infettivologo avrebbe il gradimento dei padri del partito reggiano Graziano Delrio e Pierluigi Castagnetti. Un nome che però non troverebbe i favori dell’area Schlein (nonostante Massari abbia votato per lei). Al momento lo scenario più papabile è quello delle primarie di coalizione che vedrebbe contro Lanfranco de Franco (espressione della leader nazionale) e Annalisa Rabitti (per i cattodem). Si è sfilata invece la candidatura in quota civica di Stefania Bondavalli, la quale ha ottenuto (forse ciò che voleva) garanzie di una ricandidatura a consigliera regionale. Resta sempre in piedi però la possibile discesa in campo – qualora non si dovesse trovare un accordo – del segretario provinciale Massimo Gazza a garanzia di tutte le correnti.

A breve maturerà anche la scelta del centrodestra. La novità dell’ultima ora è che Giovanni Tarquini, indicato nei mesi scorsi come il profilo giusto, potrebbe candidarsi non come nome unitario della coalizione, bensì in una lista civica in appoggio. L’idea di Fratelli d’Italia sarebbe quella di un ’ticket all’americana’ fra Alessandro Aragona e Tarquini appunto in una lista apparentata. Il partito della fiamma tricolore sta aspettando il placet dai vertici di Roma visto che la questione Tarquini è delicata: essendo l’avvocato difensore di Andrea Carletti, il sindaco di Bibbiano imputato nel processo Angeli e Demoni – vicenda tanto battuta dalla destra – potrebbe diventare un boomerang mediatico. Ma il centrodestra reggiano sarebbe determinato a guardare all’altra faccia della medaglia puntando sul garantismo e sull’alto profilo ’superpartes’ di Tarquini; aggiungendo che il Governo Meloni vorrebbe abolire l’abuso d’ufficio (ipotesi d’accusa formulata allo stesso Carletti). La civica di Tarquini di estrazione più moderata, diventerebbe inoltre un modo propedeutico per prendere più voti soprattutto al centro creando grattacapi al terzo polo, specie ad Azione che potrebbe allearsi col Pd).

dan. p.