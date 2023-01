Pd e Agende Rosse contro Manfreda

Il ricorso contro l’applicazione dei protocolli antimafia, avanzata dell’ex consigliere-assessore di casina, Tommaso Manfreda (foto), non è piaciuto al Pd. Il Circolo di Casina, il Coordinamento Pd montano e la Federazione provinciale di Reggio hanno emesso un comunicato nel quale esprimono la preoccupazione: "È chiaro che ognuno ha il diritto di tutelare la propria persona individuale rispetto a provvedimenti amministrativi, tuttavia il ricorso dell’ex assessore Manfreda sull’esclusione della sua ditta dalla White List non riguarda una semplice multa per divieto di sosta, ma una serie di misure condivise adottate in ambito edilizio da 42 comuni in accordo con la Prefettura, adottando una strategia di prevenzione verso le infiltrazioni mafiose. Dare mandato a uno studio legale di attivarsi per trovare il modo di annullare tutto l’impianto del protocollo - prosegue il documento - va oltre la legittima tutela personale, configurandosi più come un vero e proprio attacco alla cultura antimafia che c’è dietro tali norme". E ancora: "Ci auguriamo quindi che anche il Comune di Casina sappia chiarire la sua posizione in merito ad uno strumento di tutela condiviso dagli amministratori degli enti dell’intero territorio".

Anche il Movimento Agende Rosse critica la linea difensiva scelta dell’ex assessore: "La novità preoccupante è che i suoi legali non si limitano a contestare il provvedimento nel merito, ma chiedono che vengano sospesi i protocolli di legalità sull’edilizia privata sottoscritti dalla Prefettura e da tutti i Comuni della provincia. Si tenta di togliere gli strumenti per arginare l’infiltrazione mafiosa!".

Settimo Baisi