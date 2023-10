Pd e Festa del Pesce oggi anche a pranzo

Prosegue la festa del pesce a Bagnolo, al bocciodromo del Ctl, in via Provinciale Sud, organizzata dal circolo del Pd. Oggi il servizio di ristoro è aperto dalle 12, mentre il prossimo fine settimana prosegue l’attività per la cena di venerdì e sabato, oltre al pranzo di domenica 5 novembre, ultimo giorno della manifestazione. Per info e prenotazioni: 348-3242392. La festa, spesso con contributi per solidarietà, vede impegnati numerosi volontari, che rappresentano una risorsa importante per il paese e la comunità locale.