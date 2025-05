Pd e poltrone, il caso. Patto Gazza-Massari: "Siamo allineati"

"Le trasformazioni che la nostra città sta vivendo sono sotto gli occhi di tutti e abbiamo il dovere di interpretare la modernità promuovendo il cambiamento, laddove si verifichi la necessità di gestire la cosa pubblica innovando e riallineando alle nuove esigenze figure, competenze, visioni". Inizia così una lunga riflessione di Massimo Gazza, segretario provinciale del Pd, sul nodo del nuovo segretario dem cittadino (De Franco, a questo punto, ancora di più in pole) e sul prossimo ingresso di Gianluca Cantergiani nello staff del sindaco Marco Massari. "Come Pd siamo convintamente al fianco del sindaco Massari e della sua amministrazione nel processo di rinnovamento e di sperimentazione che sta mettendo in atto – continua Gazza, della cui lettera pubblichiamo alcuni estratti –. Termini come partecipazione e co-progettazione stanno diventando centrali a Reggio, dove è stato recentemente presentato un piano strategico per il rilancio del centro storico. In questo contesto rivendichiamo un ruolo della politica, necessario ben oltre un mero dato elettorale. La buona politica, che in questa città non è mai mancata, è quella che sa leggere nel proprio consenso una richiesta di rinnovamento di alcune sfere di azione e una continuità di altre. La politica sa interrogarsi su cosa va e cosa non va, insomma, e sa promuovere i suoi migliori esponenti".

"Tra di essi c’è senza dubbio il segretario cittadino Gianluca Cantergiani – sottolinea Gazza –, segretario cittadino uscente, ex capogruppo, persona che ha già dimostrato in più di un’occasione di saper tradurre volontà politiche in azioni concrete, di saper ascoltare la cittadinanza, di saper fare sintesi tra diverse anime e diverse istanze. L’ingresso di Gianluca nello staff del sindaco è l’ultimo tassello di un percorso, definito per tempo, che a un anno dall’inizio del mandato ci trova perfettamente allineati. Nei prossimi giorni si terranno anche i congressi dei circoli del Pd della città, un passaggio chiave che sarà l’occasione di una riflessione aperta per discutere, confrontarsi e decidere insieme le strategie future".