Pd, il piano del segretario-bis Gazza: "Focus su apertura ed equilibrio"

di Gabriele GalloApertura, equilibrio e innovazione. Queste le parole chiave su cui gli imminenti congressi dei circoli del Pd si confronteranno e da cui scaturirà l’azione programmatica della federazione provinciale dem sino al 2029. A guidarla, come anticipato dal Carlino due giorni fa, sarà ancora Massimo Gazza (foto). Stavolta, a differenza della scorsa, non ci sarà una sfida interna. Il segretario uscente, con l’avversario di allora, il sindaco di Rubiera Emanuele Cavallaro, ha stretto un accordo che ha portato a un candidato unico e a una mozione unitaria.

Il percorso congressuale (4000 iscritti, prima assise il 26 maggio a Correggio, l’ultima il 15 giugno a Scandiano) eleggerà i delegati all’Assemblea Provinciale, che proclameranno alla Festa della Biasola il 20 giugno Gazza segretario. I dettagli sono stati illustrati ieri alla sede di via Gandhi. Presenti i due ex avversari e la presidente dell’Assemblea, Roberta Mori. Dopo i ringraziamenti di rito ai sostenitori e il riconoscimento a Cavallaro di "avere fatto un ottimo lavoro nella sua delega agli Enti Locali in segreteria", Gazza ha proseguito: "La prima parola chiave è apertura. Al nostro interno facendo sì che tutte le sensibilità presenti abbiano cittadinanza, e poi esterna: saremo una casa della partecipazione, ancora di più tra la gente".

Tema che si concretizzerà attraverso la maggiore importanza data ai tavoli tematici e ai dipartimenti. Gazza ha ribadito la centralità "dell’approccio collegiale e cooperativo nelle decisioni" passando poi a tratteggiare come il Pd reggiano intende l’innovazione: "Essere credibili di fronte alle sfide della società attuale, rafforzare la formazione a partire dal rapporto tra politica e intelligenza artificiale, investire su energie nuove: ma senza preclusioni anagrafiche, conosco 50enni che hanno visioni più nuove di molti giovani".

Passando ai temi politici il nuovo mandato che Gazza eserciterà "passerà da un congresso unitario che è una grande occasione, perché testimonia la compattezza del Pd, ma anche la responsabilità di essere un laboratorio per la politica nazionale, visti i risultati ottenuti in termini di voti". Nei congressi dei circoli "ci saranno tracce programmatiche che potranno essere confermate, implementate o anche stravolte nel dibattito". Che tra i sostenitori di Gazza e Cavallaro è stato serrato, dal 2021: "Gli spigoli e le spigolature sono stati però smussati negli anni" ha sintetizzato Gazza.

Un lavoro, ha dichiarato in proposito Roberta Mori, "che Massimo ha svolto con metodo e merito, coinvolgendo, cucendo allo scopo di raggiungere l’unitarietà". Dopo Gazza è intervenuto Cavallaro: "Massimo in questi quattro anni ha fatto decadere tutti i pregiudizi che nel 2021 giustificavano la sfida con lui. Si è comportato da custode del partito, non da padrone o leader indiscusso"; aggiungendo poi "di condividere praticamente tutto del suo intervento", salvo un piccolo distinguo: "I giovani devono comunque avere un ruolo importante nel Pd, perché se è vero che un 70enne può avere più energia di un 20enne, essi hanno un’apertura mentale che in altre generazioni è ossidata". Riguardo agli incarichi che Cavallaro avrà nella futura segreteria domina la diplomazia, con una chiosa non da poco: "Massimo mi ha chiesto di restare nella segreteria. Il resto lo vedremo. Ritengo però corretto che Roberta Mori resti presidente dell’Assemblea". "Nel percorso verso i congressi nessuno mi ha fatto richieste di valorizzazione di percorsi personali" chiosa Gazza.