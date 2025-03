Pd: "Investire sulle classi nelle frazioni. Roma dia più fondi per il tempo pieno"

Sulla scia delle discussioni degli ultimi giorni in merito alla composizione della classe prima della scuola primaria di Marmirolo, interviene il gruppo consiliare del Pd, che ha portato la discussione in Consiglio Comunale lunedì scorso. "Siamo partiti dall’ascolto delle esigenze delle famiglie di Marmirolo, raccolto anche dal gruppo del Pd territoriale, a seguito del corteo di sabato scorso fuori dalla scuola della frazione – spiega la nota –. Ci teniamo a rinnovare la volontà di proseguire l’investimento sulle scuole delle frazioni periferiche attraverso servizi integrativi a favore di studenti e famiglie di quei luoghi: attività curricolari ed extra-curricolari pomeridiane. L’obiettivo che ci poniamo è potenziare e pianificare insieme alle comunità servizi che favoriscano il più possibile la possibilità della continuità della frequenza educativa nei passaggi tra la scuola dell’infanzia e la scuola primaria".

Nel Consiglio comunale l’assessora Mahmoud ha riportato che nel prossimo anno scolastico 2025/2026 ci sarà un saldo negativo di 14 classi in meno che inizieranno il ciclo scolastico rispetto al numero di classi che termineranno il percorso scolastico nel corrente anno scolastico. Una fotografia del calo demografico chiara.

"Viviamo in una situazione conclamata di inverno demografico che assume evidentemente impatto maggiore nelle frazioni e nelle zone più periferiche della città. Ulteriore elemento fondamentale da considerare è l’aumento costante delle richieste di tempo pieno da parte delle famiglie, ma con risposte dallo Stato insufficienti. Sono molte infatti le famiglie che chiedono un tempo scuola maggiore per via della necessità di conciliazione vita lavoro – spiega il gruppo dem consiliare – . Si tratta quindi di un insieme di fattori che si riversano prima di tutto in situazioni dove il calo demografico risulta più evidente, quindi l’obiettivo è dare risposte concrete in un quadro complesso e articolato, in cui il contesto nazionale condiziona molto lo spazio di manovra dei comuni. Il nostro impegno è quindi finalizzato ad investire risorse per integrare l’offerta didattica delle scuole, con la consapevolezza che investire su quelle scuole sia investire sulla coesione sociale e opportunità di quelle comunità", conclude il gruppo Pd.