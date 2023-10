Pd-M5s, prove di grande alleanza. Pentastellati a rischio spaccatura

Il Pd reggiano corteggia il MoVimento 5Stelle. I dem sanno che i numeri dei pentastellati potrebbero essere decisivi per battere il centrodestra alle elezioni 2024 a Reggio, soprattutto in ottica ballottaggio. Ecco perché l’importante missione di trattativa è stata affidata dal partito di via Gandhi al persuasivo vicesegretario Emanuele Cavallaro che – stando ai ben informati – avrebbe già incontrato nelle settimane scorse Elena Mazzoni, fresca coordinatrice provinciale del nuovo corso grillino. Prove di dialogo per una coalizione a livello locale che sarebbero state ‘benedette’ anche dai senatori Marco Croatti e Gabriele Lanzi, responsabili regionali del M5s. I quali, a loro volta, avrebbero ricevuto il mandato di trattare direttamente dal leader Antonio Conte. Negli ambienti romani della politica, da tempo si vocifera infatti che l’ex premier avrebbe una sorta di accordo con la segretaria nazionale del Pd Elly Schlein, per garantirsi appoggio in quelle realtà dove il centrodestra fa da spauracchio, in ottica di una – chissà – sinergia futura a livello nazionale benché ufficialmente per ora dicano di non allearsi.

Un discorso aperto dunque pure a Reggio dove il M5s da solo andrebbe poco lontano e il Pd ha bisogno di manforte. C’è un gigantesco però: chi ha portato avanti finora i gruppi pentastellati in città – soprattutto Paola Soragni che ha battagliato contro l’Amministrazione su tantissime questioni negli ultimi dieci anni – difficilmente presterebbe il fianco ai ‘nemici’ Dem. Tant’è che nel corso dell’ultimo biennio, i pentastellati reggiani stavano preparando il terreno per un’alleanza in ottica Amministrative con Coalizione Civica dell’ex M5s Fabrizio Aguzzoli, coi quali c’è stata una folta collaborazione all’opposizione in Sala del Tricolore. Insieme potrebbero arrivare ad un discreto bottino di voti (addirittura il sondaggio di BiDiMedia li indica al 17%, come terza forza di coalizione dopo centrosinistra e centrodestra) che conterebbero parecchio nella conta dei numeri alle urne, anche e soprattutto per il ballottaggio che sembra scontato a meno di clamorosi exploit. In primavera era circolata persino l’indiscrezione che M5s e Coalizione Civica avessero già individuato la candidata in Sabrina Pignedoli; ma quest’ultima, come già annunciato da Lanzi e Croatti (mossa dei vertici del MoVimento per tagliare quest’alleanza locale?) sarà ricandidata in Europarlamento. Il rischio è che la possibile alleanza Pd-M5s in salsa romana-reggiana, possa quindi spaccare i pentastellati della prima ora in città e aprire un esodo verso Coalizione Civica. Infine la ‘strana allenza’ porterebbe ad un’ulteriore ripercussione sul posizionamento di altri partiti: l’anti-populista Azione, che per ora sembra propendere per un’alleanza col Pd, come prenderebbe un eventuale accordo dem-M5s?