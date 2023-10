"Pd nebuloso e confuso". Il centro minaccia l’uscita

"Non capiamo quale sia il percorso che è stato individuato per arrivare a una possibile piattaforma comune di una coalizione che insieme vuole progettare e costruire la Reggio del 2030". Perplessi, per non dire infastiditi. I partiti di centro Italia Viva, +Europa e Psi, che dovrebbero far parte del centro-sinistra alle elezioni del 2024, osservano da lontano il processo di scelta del candidato sindaco del Partito democratico e intervengono così nel dibattito. "Leggiamo infatti che il questionario del PD, già sottoposto ai propri stakeholders, “sarà ora sottoposto agli iscritti e nelle fasi successive agli elettori delle primarie (anche con modalità online)”, e che allo stesso tempo ci sarà “un percorso a livello provinciale per la costituzione di un’ampia coalizione di centrosinistra in vista delle prossime amministrative, a partire dalla redazione di una Magna Carta che individui i principi fondativi della futura alleanza”. Come partiti che potrebbero essere coinvolti nel percorso di cui sopra, sottolineiamo però pesanti contraddizioni: da quanto scritto nel comunicato, sembra che il Partito Democratico non abbia chiaro ancora se penserà di provare a fare sintesi tra la rosa dei 14 candidati espressi dalle consultazioni o se si procederà invece con altre soluzioni per individuare il candidato sindaco con il quale confrontarsi per scrivere il progetto della nuova città. Crediamo quindi che sia necessario, prima di ogni altra cosa, sapere con quale modalità si intende proseguire nell’individuazione del candidato sindaco, con cui successivamente crediamo sia fondamentale poi aprire tavoli programmatici comuni per scrivere insieme gli obiettivi politici del prossimo mandato; diversamente non crediamo di poter partecipare alla stesura di qualsivoglia “magna carta”".

E poi continuano: "Crediamo che un’elezione amministrativa locale si vince se c’è un progetto che ha la maturità di analizzare la situazione attuale sottolineando i risultati raggiunti dal governo uscente, ma anche evidenziando gli ambiti in cui non si sono raggiunti obiettivi soddisfacenti, problemi non risolti o opportunità non colte dalla precedente amministrazione. Tutto ciò dovrà portare di conseguenza a innovazione e cambiamento anche attraverso persone adeguate e inclini a rappresentare il pluralismo".