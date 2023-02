Pd, nei Circoli oltre duemila al voto Bonaccini al 60%, Schlein al 30%

Votanti 2.152, voti validi 2.143. Stefano Bonaccini 1.300 preferenze (60,66%), Elly Schlein 647 preferenze (30,19%), Gianni Cuperlo 182 (8,49%), Paola De Micheli 14 (0,65%). I circoli dem di Reggio si sono espressi con una certa chiarezza. Il derby Bonaccini-Schlein finisce 60 a 30. A Cuperlo e De Micheli restano le briciole.

Al di là del risultato, nel Pd c’è soddisfazione per la partecipazione; e per il fatto che la competizione, anche quella interna, accende il dibattito, rende il partito più vitale.

"Dal 3 al 12 febbraio – commenta il segretario Massimo Gazza – si sono svolti 52 congressi di Circolo , che hanno visto la partecipazione di circa 2200 iscritti, una delle percentuali più alte d’Italia. Un lavoro organizzativo complesso reso possibile dalla Commissione per il Congresso, dai garanti, dai segretari e dagli iscritti. Una grande occasione di confronto e di dialogo, i numerosi relatori delle 4 mozioni congressuali hanno generato un dibattito democratico e arricchente e insieme all’attività dei comitati a sostegno dei candidati hanno rinvigorito il partito e dato un contributo determinante per la definizione di una nuova identità e per la costruzione dell’alternativa alla destra. Il risultato di partecipazione non è frutto del caso – aggiunge Gazza – ma di un intenso lavoro quotidiano che i circoli praticano nella nostra provincia. Ora il nostro impegno è indirizzato a promuovere le primarie del 26 febbraio, auspicando una grande partecipazione, ci sono le premesse per traguardare un ottimo risultato in linea con la nostra tradizione democratica e antifascista".